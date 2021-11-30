Возвращающимся из стран с высоким риском заражения омикрон-штаммом россиянам придется провести на карантине 14 дней
30 ноября 2021, 22:57
Возвращающимся из стран с высоким риском заражения омикрон-штаммом российским гражданам придется провести на карантине 14 дней. Во вторник, 30 ноября, об этом объявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова. Точный список стран Роспотребнадзор пока не привел.
Анна Попова также сообщила об ограничении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Глава Роспотребнадзора призвала россиян отдыхать на новогодние каникулы внутри страны. Попова подчеркнула, что в нашей стране этот вариант возбудителя инфекции не выявлен.
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в начале ноября в Южной Африке. Несколько стран ограничили авиасообщение с государствами Южной Африки. Израиль и Марокко закрыли границы на въезд иностранных граждан.
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