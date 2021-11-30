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ВОЗ: полный запрет на путешествия по разным странам мира не остановит распространение COVID-19

, 21:30

ВОЗ: полный запрет на путешествия по разным странам мира не остановит распространение COVID-19
фото: pixabay.com

Полный запрет на путешествия по разным странам мира не остановит распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Так считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ во вторник опубликовала рекомендации в связи с обнаружением на нескольких африканских странах  омикрон-штамма кронавируса. В организации порекомендовали странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации.

"Страны должны продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, касающихся поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами", - говорится в рекомендациях ВОЗ.

В организации заключили, что полный запрет на путешествия не предотвратит международного распространения COVID-19, но будет трудностью для жизни и источников существования, - передает ТАСС.

Из-за появления  омикрон-штамма Израиль закрыл границы для иностранцев на две недели. 

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