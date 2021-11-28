Власти Израиля закрывают границы на 14 дней из-за нового штамма коронавируса «омикрон»

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28 ноября 2021, 08:23 Источник: ТАСС

Gil Cohen Magen, globallookpress.com

В Израиле правительственная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 одобрила закрытие границ страны для иностранцев на 14 дней из-за вспышки нового штамма коронавируса "омикрон".

Решение израильских властей о закрытии границ для иностранных граждан вступает в силу в полночь с 28 ноября по понедельник 29 ноября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии премьер-министра Израиля.

Въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, кроме случаев, одобренных спецкомиссией.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) ведет мониторинг мобильных телефонов, чтобы отслеживать подтвержденных инфицированных новым штаммом "омикрон" и прерывать цепочки заражений.



Вакцинированным или переболевшим гражданам Израиля по прибытии в страну положено сделать ПЦР-тест, и после они отправятся на домашний карантин.

Не привитые будут находиться на самоизоляции в течение семи дней при условии, если результат второго теста на коронавирус окажется отрицательным.

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