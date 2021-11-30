Вирусолог Нетесов призвал ограничить поездки за границу, чтобы помешать распространению штамма «омикрон»

Вирусолог, бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов предложил ограничить поездки за рубеж для непривитых россиян, чтобы не допустить распространения нового штамма COVID-19.
Сергей Нетесов убеждён, что в сложившихся условиях следует не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех въезжающих.
Вирусолог отметил, что в настоящий момент существует серьезная обеспокоенность в связи с появлением штамма коронавируса нового типа "омикрон", но его реальная опасность пока не оценена, так как общее количество зарегистрированных больных не превышает одной сотни.
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