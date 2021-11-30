Вирусолог Нетесов призвал ограничить поездки за границу, чтобы помешать распространению штамма «омикрон»

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30 ноября 2021, 08:41 Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов предложил ограничить поездки за рубеж для непривитых россиян, чтобы не допустить распространения нового штамма COVID-19.

Сергей Нетесов убеждён, что в сложившихся условиях следует не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех въезжающих.

Вирусолог отметил, что в настоящий момент существует серьезная обеспокоенность в связи с появлением штамма коронавируса нового типа "омикрон", но его реальная опасность пока не оценена, так как общее количество зарегистрированных больных не превышает одной сотни.

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