Сильнейший за 69 лет дождь обрушился на Москву

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2021, 07:12 Источник: РИА «Новости»

дождь в Москве, pixabay.com

На Москву со вчерашнего вечера обрушился мощный дождь. Согласно прогнозам синоптиков, генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник, 30 ноября, принесет в столицу самые сильные осадки за минувшие 69 лет.



Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец допустил, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы. По словам специалиста, дожди в течение дня будут идти стеной и после обеда сменятся снегопадом.

Предполагается, что во второй половине дня в столице видимость ухудшится до 900 метров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости