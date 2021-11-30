Сильнейший за 69 лет дождь обрушился на Москву

На Москву со вчерашнего вечера обрушился мощный дождь. Согласно прогнозам синоптиков, генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник, 30 ноября, принесет в столицу самые сильные осадки за минувшие 69 лет.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец допустил, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы. По словам специалиста, дожди в течение дня будут идти стеной и после обеда сменятся снегопадом.
Предполагается, что во второй половине дня в столице видимость ухудшится до 900 метров.
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