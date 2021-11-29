Гидрометцентр России: «желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Подмосковье на вторник и среду

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29 ноября 2021, 15:23

фото: pixabay.com

В Москве и Московской области на вторник, 30 ноября, и среду, 1 декабря, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Гидрометцентр России предупредил, что в связи с образованием гололедицы «период предупреждения - с 9:00 вторник до 9:00, четверга, 2 декабря», - говорится в сообщении.

«Желтый» уровень опасности в столичном регионе также объявлен из-за мокрого снега - с 9:00 до 21:00 30 ноября, сообщает АГН Москва.

Предупреждение из-за ветра в столице действует до 9:00 1 декабря, в Подмосковье - с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря.

Дептранс призвал водителей быть внимательными за рулем в эти дни из-за непогоды. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

По прогнозам синоптиков, с 21:00 понедельника, 29 ноября, и в течение вторника ожидается дождь с порывами ветра до 18 м/с.

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