Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал внести детскую вакцину от коронавируса в календарь прививок

Детскую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо внести в национальный календарь прививок. Включить вакцину от ковида в календарь прививок предложил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав РФ 24 ноября принял решение о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых препарат показал свою эффективность и безопасность.
В понедельник, 29 ноября, Александр Гинцбург сказал журналистам: "Я считаю, что она обязательна, чтобы ее внести в национальный календарь прививок".
Ранее он говорил, что воспитанники военных училищ и кадетских корпусов от 12 лет будут привиты препаратом от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник М" в первую очередь.
Центр имени Гамалеи уже начал разработку модификации вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон".
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