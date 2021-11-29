Песков: введение дополнительных ограничений будет зависеть от заразности омикрон-штамма

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29 ноября 2021, 14:42 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о введении дополнительных ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Сейчас, на самом деле, весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию»,- пояснил он.

Песков отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от выводов, которые сделают ученые о заразности омикрон-штамма, а также о последствиях и арсенале вакцин, способном страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни.

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