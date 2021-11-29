Замглавы МИД РФ Иванов сообщил о возможном введении новых ограничений из-за омикрон-штамма

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29 ноября 2021, 13:54 Источник: РИА Новости

маска, фото: pixels.com

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что в пятницу на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции принимались «какие-то решения».

Иванов пояснил, что оперштаб, наверное, в скором времени объявит о дополнительных ограничениях в связи с распространением омикрон-штамма.

Напомним, что впервые новый вариант коронавируса выявили в ЮАР. ВОЗ приняла решение классифицировать омикрон-штамм как вызывающий беспокойство. В организации пояснили, что новые штаммы «легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание». Специалисты напомнили населению о необходимости соблюдать меры предосторожности, включая ношение масок, физическое дистанцирование и проветривание помещений.

При этом некоторые государства ввели запрет на транспортное сообщение с семи странами южноафриканского региона.

Россия также изменила правила прибытия из ЮАР, Гонконга, некоторых других стран: въезд для иностранцев будет ограничен, а россиян, прибывающих оттуда, станут тестировать дополнительно.

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