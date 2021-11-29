Воробьев: водителей машин скорой и неотложной помощи в Подмосковье ожидает повышение зарплаты с 1 января 2022 года

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29 ноября 2021, 14:18 Источник: АГН "Москва"

скорая, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что водителям автомобилей скорой и неотложной помощи поднимут зарплату с 1 января 2022 года. Он встречался с сотрудниками на прошлой неделе.

«Люди, водители часто говорили, что растут расходы, количество вызовов, график работы очень напряженный, можно ли рассчитывать на повышение заработной платы. Соответственно, с 1 января водители «скорых» получат прибавку к зарплате в размере 7 тыс. руб., а «неотложки» - 5 тыс. руб.»,- пояснил он.

Воробьёв добавил, что прибавку к зарплате также получат администраторы и операторы поликлиник. Глава региона отметил, что при эффективной и качественной работе им дополнительно начислят по 7 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ приняли закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 895 рублей с 1 января 2022 года.

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