Госдума приняла закон об увеличении МРОТ c 2022 года до 13 895 рублей
24 ноября 2021, 18:59
Депутаты Государственной думы РФ в среду, 24 ноября, приняли закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 895 рублей. Документ о повышении МРОТ прошёл в Госдуме третье чтение.
Увеличение МРОТ запланировано с 1 января 2022 года. На совещании правительства по социальным вопросам на прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6 процента. Он объяснил решение скачком инфляции. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на заработанные платы порядка трёх миллионов российских граждан.
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