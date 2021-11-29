Адвокат Шель: наследство Градского разделят между собой его дети

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29 ноября 2021, 12:59 Источник: teleprogramma.pro

Александр Градский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

28 ноября на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга скончался певец и композитор Александр Градский. У народного артиста России осталось четверо детей от разных женщин.

Градский был трижды официально женат, с четвертой избранницей, 37-летней Мариной Коташенко, композитор так и не оформил официальные отношения. В 2014 году у пары родился сын Александр, а в 2018 – Иван. Кроме того, у артиста есть двое детей от третьей супруги Ольги: 40-летний сын Данил и 35-летняя дочь Мария.

Последние годы жизни Градский жил с Мариной Коташенко в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.

Также в собственности артиста находятся квартиры на улице Марии Ульяновой, дом 17 к2 и на Тверской улице в доме, где располагался Елисеевский магазин.

Помимо этого, у Градского есть загородным дом в закрытом коттеджном поселке бизнес-класса «Новоглаголево», в 35 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, в одном из самых популярных мест у местной элиты. Вход в особняк украшают колонны, а на первом этаже расположен бассейн, над которым светится экран.

Примерная стоимость всего имущества певца оценивается в размере 300-400 миллионов рублей.

Адвокат Юрий Шель рассказал, может ли Коташенко претендовать на наследство композитора. По его словам, Марине придется доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Градским. При этом он не думает, что женщина будет этим заниматься.

«Наследники первой очереди – это дети. Наследство будет делиться между ними в четырех равных долях, если не оставлено завещание. Бывшие жены не имеют на него права»,- добавил он.

Юрист пояснил, что будет составлен договор. Шель считает, что наследникам будут отходить какие-то единицы, а не каждый будет иметь одну четвертую долю.

«Чтобы можно было нормально наследовать, а не портить друг другу жизнь»,- заключил он.

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