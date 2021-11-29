В Москве задержали болельщиков ЦСКА за пиротехническое шоу на трибунах после матча с «Зенитом»

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29 ноября 2021, 09:59 Источник: ТАСС

полиция, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В ночь на 29 ноября сотрудники полиции и ОМОНа задержали в Москве несколько десятков болельщиков футбольного клуба «ЦСКА». Фанаты устроили пиротехническое шоу под конец матча против петербургского «Зенита».

Болельщики «ЦСКА» зажгли множество файеров и устроили шоу из фейерверков. По предварительным данным, задержаны около 30 человек, среди них женщины и несовершеннолетние. Нарушителей обыскивали более трех часов.

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности»,- пояснили в пресс-службе МВД.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что нарушителей доставили в ОМВД по Головинскому району Москвы и в ОМВД Войсковский.

По данным РЕН ТВ в отделения привезли около 400 человек.

«Ничего подписывать не давали, никакие протоколы не составляли, просто откатали пальцы, проверили данные, может по какой-то базе своей пробили, и все»,- поделился один из задержанных.

Ранее сообщалось, что 28 ноября на стадионе ВЭБ Арена состоялась встреча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 0:2.

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