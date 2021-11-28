В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Рамзана Кадырова «Путь, озаренный светом»

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28 ноября 2021, 20:58 Источник: Instagram

Фото: Instagram groznytv

В Чеченской республике в школьную программу для 9-11 классов включили обязательное изучение книги «Путь, озаренный светом», посвященной Ахмату Кадырову, бывшему президенту Чечни, отцу нынешнего руководителя республики.

Автор книги - начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. В интервью телеканалу ЧГРТК "Грозный" он рассказал, что решение написать книгу принял после совещания с Рамзаном Кадыровым в 2019 году.

Как говорится в сюжете телеканала, в книге представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность.

«Республиканское учебно-методическое объединение в системе общего образования республики подготовило методические рекомендации по интеграции материалов пособия «Путь, озаренный светом» при изучении курса «История России»,- сообщается в Instagram ЧГРТК «Грозный».

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