В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Рамзана Кадырова «Путь, озаренный светом»

В Чеченской республике в школьную программу для 9-11 классов включили обязательное изучение книги «Путь, озаренный светом», посвященной Ахмату Кадырову, бывшему президенту Чечни, отцу нынешнего руководителя республики.
Автор книги - начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. В интервью телеканалу ЧГРТК "Грозный" он рассказал, что решение написать книгу принял после совещания с Рамзаном Кадыровым в 2019 году.
Как говорится в сюжете телеканала, в книге представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность.
«Республиканское учебно-методическое объединение в системе общего образования республики подготовило методические рекомендации по интеграции материалов пособия «Путь, озаренный светом» при изучении курса «История России»,- сообщается в Instagram ЧГРТК «Грозный».
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