Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни

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20 сентября 2021, 11:23

фото: Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/globallookpress.com

Рамзан Кадыров («Единая Россия») побеждает на выборах главы Чеченской Республики. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Кадыров набрал 99,7% голосов избирателей. Далее идет Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия – За правду») - 0,15% голосов избирателей, Халид Накаев (КПРФ) - 0,12%.

Рамзан Кадыров является главой республики с 5 апреля 2011 года.

Выборы главы региона, депутатов Государственной думы, республиканского парламента пятого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований проходили в Чечне с 17 по 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края.





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