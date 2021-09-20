Михаил Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

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20 сентября 2021, 08:21 Источник: РИА Новости

Михаил Дегтярев, Фото: duma.gov. ru/globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) на выборах главы региона набрал 56,81% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщила в понедельник, 20 сентября, зампредседателя краевого избиркома Наталья Щербина.

Щербина отметила, что лидирующая позиция Дегтярева остается неизменной. По ее словам, явка на выборы составила - 43,82%. За врио губернатора проголосовали 235 607 жителей Хабаровского края.

После него идет телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия») - 25,39%, Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) - 10,02%, предприниматель Бабек Мамедов («Родина») - 3,53%.

Михаила Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году главы региона Сергея Фургала. Он обвиняется в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг.

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