Главу дорожного управления Тамбовской области лишили служебного автомобиля - чтобы он мог лучше видеть состояние дорог

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28 ноября 2021, 15:51 Источник: Коммерсантъ

Снегопад, Виктор Лисицын/globallook.com

Начальника Тамбовского областного управления транспорта и дорог Альберта Чурилова лишили служебного автомобиля за плохое качество уборки дорог в регионе.

Во время заседания комиссии по безопасности дорожного движения губернатор Тамбовской области Максим Егоров высказал чиновнику свои претензии. А когда тот попытался объяснить ситуацию, пообещал лишить его служебного автомобиля.

«Вы наверное все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше», — заявил Егоров.

Как сообщили газете «Коммерсантъ»в управлении инофрмационной политики областной администрации, после совещания губернатор действительно распорядился забрать у главного дорожника области служебный автомобиль. Кроме того, тамбовский губернатор заявил на заседании комиссии что каждый глава муниципального образования несет персональную ответственность за уборку дорог от снега.

Как предупредили синоптики, этой зимой на большей части территории России ожидаются аномальные снегопады.

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