Синоптики центра погоды «Фобос» назвали регионы, в которых ожидается аномально снежная зима

Будущей зимой снежные аномалии ожидаются, по прогнозу специалистов центра "Фобос", в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье и на севере Дальнего Востока. Синоптики предупредили, что зимой на большей части российской территории возможно значительное увеличение количества осадков.
Как объяснили специалисты, несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в 2021 году в Арктике приостановилось сокращение льдов. Некоторые ученые предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.
В первый месяц осени снегопады уже прошли на Чукотке, Ямале, Таймыре, в Южном Урале и Сибири. По данным метеорологов, первая репетиция зимы может быть спровоцирована паузой глобального потепления в Арктике.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.