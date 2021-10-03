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Синоптики центра погоды «Фобос» назвали регионы, в которых ожидается аномально снежная зима

, 20:05 Источник: РИА Новости

Синоптики центра погоды «Фобос» назвали регионы, в которых ожидается аномально снежная зима
фото: pixabay.com

Будущей зимой снежные аномалии ожидаются, по прогнозу специалистов центра "Фобос", в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье и на севере Дальнего Востока. Синоптики предупредили, что зимой на большей части российской территории возможно значительное увеличение количества осадков.

Как объяснили специалисты, несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в 2021 году в Арктике приостановилось сокращение льдов. Некоторые ученые предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

В первый месяц осени снегопады уже прошли на Чукотке, Ямале, Таймыре, в Южном Урале и Сибири.
По данным метеорологов, первая репетиция зимы может быть спровоцирована паузой глобального потепления в Арктике.

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