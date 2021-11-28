В Роспотребнадзоре опровергли заявление сенатора, врача Владимира Круглого о появлении омикрон-штамма в России

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28 ноября 2021, 14:45

Камиль Хафизов, фото: сайт Центра живых систем МФТИ

В России в настоящее время не выявили заражений омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов опроверг заявление сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого о том, что новый штамм коронавируса названый "омикрон" уже появился в нашей стране.

Как полагает Круглый, "омикрон" могут привезти российские туристы из Египта. Он рекомендует закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока "омикрон"- штамм не будет хорошо изучен.

Камиль Хафизов 28 ноября заявил журналистам, что по данным на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен, и специалисты ведут активную работу по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, возвращающихся из-за границы в последнее время,- передает РИА Новости.

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