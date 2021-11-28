Врач Владимир Круглый: в Россию «омикрон»-штамм коронавируса могли завести вернувшиеся из Египта

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28 ноября 2021, 13:58 Источник: РИА Новости

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что в России уже могли появиться первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет»,- пояснил сенатор.

Круглый рекомендует закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока «омикрон»-штамм не будет хорошо изучен.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что если «омикрон» - штамм распространится наряду с «дельтой», то будет поражать вакцинированных, «потребуется большое количество нейтрализующих коронавирус единиц».

При этом ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

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