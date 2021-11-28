В России за сутки выявили более 33,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

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28 ноября 2021, 11:49

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 9 570 373 человека. Темп прироста достиг 0,35%.

«За последние сутки в России выявлено 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 224 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 30 646 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 3086, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 2046, Самарской области – 974 и Воронежской области – 754.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что доступные антибиотики и «антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе» привело к тому, что люди остались практически беззащитны перед вирусами.

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