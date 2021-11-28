Доктор Мясников: антибиотики и отказ от вакцинации сделали людей беззащитными перед вирусами - «недобитыми врагами»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 ноября 2021, 09:06 Источник: Доктор Мясников

фото: pixabay.com

Известный телеведущий популярной программы о здоровье на телевидении, врач Александр Мясников назвал вирусы «недобитыми врагами». Теледоктор выразил мнение, что доступные антибиотики и их примение и «антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе» привело к тому, что люди остались практически беззащитны перед вирусами.

Доктор предупредил, что промедление с тройной вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-10 групп риска «рождает чудовища».

Мясников написал в своем Telegram-канале, что инфекцию практически получилось победить, но все расслабились, и «недобитый противник снова встает и начинает целиться».

Главврач одной из московских больниц Александр Мясников отметил в своем сообщении, что «наш враг уже не приподнимается — встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости