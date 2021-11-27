Главе Кузбасса не интересны объяснения уволенного мэра Прокопьевска о том, что видео с банкета в день трагедии на шахте - фейк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что не станет слушать объяснения уволенного накануне мэра Прокопьевска, который в день трагедии на шахте «Листвяжная» якобы праздновал в кафе свое назначение на должность.
Вячеслав Старченко, отправленный в отставку и исключенный из «Единой России» заявил в эфире телеканала «Рен ТВ», что видео с банкета, которое сняли блогеры, — фейк. Экс-мэр сообщил о своем намерении объяснить это губернатору Сергею Цивилеву и обратиться в правоохранительные органы.
Однако глава Кузбасса не желает слышать никаких объяснений от экс-мэра. Об этом Цивилев сказал эфире YouTube-канала «Соловьев.Live». «Мы вместе работать не будем. Мне не интересны объяснения на эту тему», - сказал губернатор.
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