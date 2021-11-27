Участников банкета в день трагедии на шахте в Кузбассе исключили из «Единой России»

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27 ноября 2021, 15:20 Источник: Znak

Шахта "Листвяжная", Kemerovo Region Government/globallook.com

Бывший мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко и депутат горсовета Наталья Бурдина исключены из партии «Единая Россия» за то, что в день трагедии на шахте «Листвяжная» они были на банкете.

«Оргвыводы уже сделаны. Депутат городского совета Наталья Бурдина и бывший глава города Прокопьевска Вячеслав Старченко исключены из партии. И руководство регионального отделения, и комиссия партии по этике считают подобные действия недопустимыми и несовместимыми с членством в партии», — сказал в интервью «Вечерней Москве» замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на блогера Тулигена Адамова, на банкете в честь назначения Старченко на должность мэра было около 20 человек. Торжество проходило с трех часов дня 25 ноября, тогда как трагедия на шахте произошла утром. Банкет был устроен в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина. Блогеры проникли в зал, когда один из гостей вышел покурить и успели снять видео с банкета. В кадр попали действующий депутат городского совета от «Единой России» Александр Григорьев и женщина, «похожая на председателя городского совета Наталью Бурдину».

«Мы планируем добиваться отставки горсовета… А тех депутатов, неважно, от какой они партии, — я призываю подать в отставку», — сказал Адамов.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Прокопьевска за банкет в день задымления на шахте.

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