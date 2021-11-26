Губернатор Кузбасса отправил в отставку мэра Прокопьевска за банкет в день задымления на шахте

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26 ноября 2021, 22:32

фото с места происшествия, Kemerovo Region Government/Globallookpress.com

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку недавно избранного мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко за банкет в честь инаугурации, который прошел в день трагедии на шахте «Листвяжная». 25 ноября там произошло задымление и взрыв, погибли 52 человека, еще 40 - пострадали.

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку»,- сообщили в Телеграм-канале губернатора.

Отмечается, что торжество началось вечером 25 ноября, когда уже было известно об 11 погибших, а спасательная операция на шахте была приостановлена. Также среди погибших было четверо шахтеров-уроженцев Прокопьевска.

Ранее сообщалось, что СК РФ предъявил обвинение пятерым фигурантам уголовного дело о гибели рабочих в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

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