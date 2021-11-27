В Удмуртии медики «скорой» сами отремонтировали разбитую дорогу у станции — теперь их хотят наказать

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27 ноября 2021, 19:04 Источник: Znak

Скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Удмуртии руководство глазовской межрайонной больницы потребовало от медиков «скорой помощи» объяснений за то, что они в нерабочее время сами отремонтировали разбитый участок дороги у станции. Им грозит дисциплинарное взыскание.

По данным Udm-Info, медики «скорой» своими силами отремонтировали дорогу у станции.

«Там очень глубокие выбоины, у нас они прямо с гаража начинаются, пока на машине выезжаем, мы как неваляшки... С 2000-х годов там не проводился качественный ремонт. Поэтому дорогу чиним сами, чем придется», - рассказали они.

Куски старого асфальта, для того чтобы залатать дыры, медики, с позволения рабочих, взяли в соседнем дворе, где шла укладка нового покрытия. Перевезли его на машине "скорой помощи". А через несколько дней получили требование от руководства глазовской межрайонной больницы: медиков просят объяснить, на каком основании они использовали асфальт, принадлежащий муниципалитету, в личных целях и почему перевозили его в машине "скорой помощи". Объяснения необходимо предоставить в двухдневный срок.

Документ опубликовал на своей странице «Вконтакте» представитель профсоюза медработников «Действие» Александр Золотарев.

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