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Для выжившего после взрыва на шахте «Листвяжная» спасателя подготовили искусственную почку

, 13:30 Источник: РИА «Новости»

Для выжившего после взрыва на шахте «Листвяжная» спасателя подготовили искусственную почку
инструменты для операции, pixabay.com

Для выжившего в результате взрыва на шахте «Листвяжная» спасателя подготовили искусственную почку. Соответствующую  информацию предоставили в субботу, 27 ноября, власти Кузбасса. 

Подчеркивается, что донорская почка была подготовлена для выжившего горноспасателя на всякий случай, поскольку в настоящий момент у него работают свои. Ранее сообщалось, что жизни данного пациента сейчас ничто не угрожает.

Кроме того, отмечалось, что со спасателем побеседовали психологи, которые заявили, что он очень активно рассказывает о случившемся, однако путается во времени и пространстве, вследствие чего нельзя сказать, насколько сведения достоверны.

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