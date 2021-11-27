Для выжившего после взрыва на шахте «Листвяжная» спасателя подготовили искусственную почку

Для выжившего в результате взрыва на шахте «Листвяжная» спасателя подготовили искусственную почку. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 27 ноября, власти Кузбасса.
Подчеркивается, что донорская почка была подготовлена для выжившего горноспасателя на всякий случай, поскольку в настоящий момент у него работают свои. Ранее сообщалось, что жизни данного пациента сейчас ничто не угрожает.
Кроме того, отмечалось, что со спасателем побеседовали психологи, которые заявили, что он очень активно рассказывает о случившемся, однако путается во времени и пространстве, вследствие чего нельзя сказать, насколько сведения достоверны.
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