Врио главы МЧС Чуприян заявил, что угрозы для жизни выжившего после взрыва в шахте горноспасателя нет

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27 ноября 2021, 10:52 Источник: ТАСС

врач, pixabay.com

Утром в субботу, 27 ноября, стало известно, что угрозы для жизни горноспасателя, которого спасли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, в настоящий момент нет. Об этом сообщили сегодня в МЧС.

По информации временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна, врачи считают, что жизнь спасенного сейчас находится вне опасности.

Ранее сообщалось, что с выжившим спасателем пообщались психологи. Мужчина помнит случившееся отрывками, путается как во времени, так и в пространстве. Предполагается, что это может быть связано с воздействием на организм токсичных газов.

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