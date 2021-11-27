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С выжившим после аварии на шахте в Кузбассе пообщались психологи

, 10:00 Источник: РИА "Новости"

С выжившим после аварии на шахте в Кузбассе пообщались психологи
место аварии на шахте, Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com

С выжившим после ЧП на шахте "Листвяжная" горноспасателем Александром Заковряшиным пообщались психологи, заявил замглавврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

Согласно последней информации, спасатель помнит все отрывками, путается как во времени, так и в пространстве. Александр Агаларян в разговоре с журналистами подчеркнул, что это может быть связано с воздействием на организм токсичных газов.

Подчеркивается, что выживший рассказывает о случившемся достаточно активно, однако врачи не могут оценить, насколько эта информация правдива.

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