С выжившим после аварии на шахте в Кузбассе пообщались психологи

С выжившим после ЧП на шахте "Листвяжная" горноспасателем Александром Заковряшиным пообщались психологи, заявил замглавврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.
Согласно последней информации, спасатель помнит все отрывками, путается как во времени, так и в пространстве. Александр Агаларян в разговоре с журналистами подчеркнул, что это может быть связано с воздействием на организм токсичных газов.
Подчеркивается, что выживший рассказывает о случившемся достаточно активно, однако врачи не могут оценить, насколько эта информация правдива.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.