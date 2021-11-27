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Количество госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» спасателей увеличилось до пятнадцати

, 09:13 Источник: РИА "Новости"

Количество госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» спасателей увеличилось до пятнадцати
скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Количество пострадавших во время поисковой операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области спасателей увеличилось до пятнадцати. Все они были доставлены в медицинские учреждения региона.

Начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков в рамках встречи с семьями погибших спасателей сообщил, что в больницах в настоящий момент находятся пятнадцать участников поисковой операции. У них выявлено отравление окисью углерода.

Подчеркивается, что все госпитализированные шли по одному маршруту для поиска шахтеров. В общей сложности на этом маршруте находились 32 человека, пятеро из которых погибли.

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