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В России за сутки скончались 1 239 человек с COVID-19

, 12:08

В России за сутки скончались 1 239 человек с COVID-19
больничная палата, pixabay.com

За минувшие сутки в России скончались  1 239 пациентов с подтверждённым COVID-19. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В оперштабе утром в субботу, 27 ноября, уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 96 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 70 – в Санкт-Петербурге, 53 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 271 531 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ выявили 33 946 случаев заражения коронавирусом нового типа. 

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