В России выявили 33 946 новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2021, 11:54

тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 33 946. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.



Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 269 (6,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 9 536 825 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости