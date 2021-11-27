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Аналитики сообщили, что самыми раздражающими заимствованиями россиянам кажутся слова «синкаться» и «фолловить»

, 08:29

Аналитики сообщили, что самыми раздражающими заимствованиями россиянам кажутся слова «синкаться» и «фолловить»
книга, pixabay.com

Аналитики провели исследование среди 1800 граждан России и выяснили, каково их мнение об использовании английской лексики в общении с коллегами. Были также выделены наиболее раздражающие слова.

Согласно данным опроса, каждый десятый респондент в возрасте 45—55 лет не понимает смысла ряда заимствований. Около 14% участников исследования в возрасте 35—44 лет признались, что им неприятно слышать иностранные слова в разговоре с коллегами.

Как сообщает RT, наиболее раздражающими для опрошенных являются следующие слова: синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (утвердить что-либо), фиксить (исправить ошибки), а также ряд других.

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