Филолог прокомментировал новые правила русского языка

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10 ноября 2021, 10:43 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Главный редактор портала «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов оценил проект Министерства просвещения по обновлению правил русского языка.



По словам Владимира, проект Минпросвещения актуализирует орфографические нормы, важные для всех, кто пишет по-русски. Они охватят новые слова и типы слов, которые возникли в языке за последнее время. Филолог подчеркнул, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила, многих слов еще не было.



«Ну например, как писать слова с первой частью "медиа"? Или слова с первой частью "мини", "бизнес" и так далее? Сейчас такие слова актуальны для современной письменной речи. Можно будет сказать, что слова с первой частью "медиа" пишутся слитно, согласно правилам русской орфографии. Для 1956 года мы, конечно, так сказать не можем», — пояснил Пахомов.



Главред портала «Грамота.ру» добавил, что проект находится на стадии обсуждения.

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