Волжский районный суд арестовал экс-главу отдела безопасности тюремной больницы под Саратовом Мальцева

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26 ноября 2021, 19:15 Источник: РИА Новости

наручники, фото: pixels.com

Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по области Сергея Мальцева, обвиняемого в пытках заключенных. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

«Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 25 января 2022 года включительно»,- пояснила собеседница.

Отмечается, что бывший начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и его подчиненный Сергей Мальцев обвиняются по статье УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Гаценко Гаценко, Мальцева, замначальника больницы по безопасности и оперативной работе Сергея Салова и начальника оперативного отдела Антона Бочкова уволили по отрицательным мотивам. Бывший начальник ОТБ-1 тоже заключили под стражу до 25 января.

Напомним, что 5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала служебную проверку сообщения правозащитного проекта Gulagu.net о пытках, применяемых в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.

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