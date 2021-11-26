Голикова заявила, что в шести регионах РФ коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%

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26 ноября 2021, 16:27 Источник: стопкоронавирус.рф.

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в шести регионах коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции выше 70%. Соответствующие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%»,- пояснил она.

Голикова добавила, что ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в 13 регионах: Волгоградская область, Республика Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Оренбургская область, Приморский край и другие.

В целом показатель коллективного иммунитета в России достиг 51,8%.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, дает защиту от COVID-19 на 92 процента.

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