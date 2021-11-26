Аргументы Недели Общество 13+

Голикова заявила, что в шести регионах РФ коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%

, 16:27 Источник: стопкоронавирус.рф.

Голикова заявила, что в шести регионах РФ коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в шести регионах коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции выше 70%. Соответствующие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. 

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%»,- пояснил она.

Голикова добавила, что ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в 13 регионах: Волгоградская область, Республика Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Оренбургская область, Приморский край и другие.

В целом показатель коллективного иммунитета в России достиг 51,8%.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, дает защиту от COVID-19 на 92 процента.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Депутат Госдумы Петров: массовый психоз в отношении ограничительных мероприятий может быть связан с постковидным синдромом

Депутат Госдумы Петров: массовый психоз в отношении ограничительных мероприятий может быть связан с постковидным синдромом

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предположил, что массовый психоз людей в отношении ограничительных мероприятий, которые предпринимает государство, может быть связан с постковидным синдромом, и предложил включить психологов и психиатров в программу реабилитации после заболевания COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Происшествия

Политика

Общество

Происшествия

Политика

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

Происшествия

В мире