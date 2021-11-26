«Аэрофлот» готовится к введению системы QR-кодов

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26 ноября 2021, 14:39 Источник: РИА Новости

Самолет "Аэрофлота", UAC/via/globallook.com

«Аэрофлот» дорабатывает программное обеспечение для введения QR-кодов при посадке на самолет. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» гендиректор компании Михаил Полубояринов.

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров»,— заявил Полубояринов.

Ранее официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин высказывал мнение, что в авиакомпании считают нормальным применение QR-кода при посадке в самолет, но против того, чтобы требовать его при покупке авиабилета.

Законопроекты о системе QR-кодов внесены в Госдуму 12 ноября. Сейчас они обсуждаются в регионах. Предполагается, что Дума приступит к их рассмотрению в декабре.

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