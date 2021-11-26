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Депутат Госдумы Петров: массовый психоз в отношении ограничительных мероприятий может быть связан с постковидным синдромом

, 11:57 Источник: АГН Москва

Депутат Госдумы Петров: массовый психоз в отношении ограничительных мероприятий может быть связан с постковидным синдромом
Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александ Петров предположил, что массовый психоз людей в отношении ограничительных мероприятий, которые предпринимает государство, может быть связан с постковидным синдромом, и предложил включить психологов и психиатров в программу реабилитации после заболевания COVID-19.

«Состав постковидной реабилитации нуждается и в психологах, и в психиатрах, потому что страдают психические вопросы, страдают когнитивные способности. Мы видим, что страдает мозговая деятельность. Это отмечается массово врачами и за рубежом, и в России. И все эти вопросы находятся как раз не в физическом здоровье граждан, а в психическом здоровье, потому что у нас какой-то временами массовый психоз появляется в отношении нормальных мероприятий со стороны государства. Например, в вопросах ношения масок - сначала было, сейчас - в вопросах разрешения входа в торговые центры. Люди легко впадают в агрессию, и они иногда даже сами не понимают, почему это происходит»,- сказал Петров в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Как считает депутат, на психическое состояние граждан влияет негативная (часто фейковая) информация, распространяемая соцсетями и СМИ.

«В СМИ используются иногда методики, которые привезены, я думаю, из-за рубежа, влияющие на настроение граждан, на постоянное формирование негативного отношения к прививке. Это массовый поток, которому гражданин обычно противостоять не может. Он впадает или в сомнение, или в убеждение, что та информация, которая летит со страниц СМИ, особенно в социальных сетях, где под вымышленными именами выдается фейковая информация, верная»,- заявил Петров.

По мнению парламентария, людей необходимо учить критично относиться к информации. «Этому надо учить и в школе детей - различать настоящее и ненастоящее, учить их формированию отношения к себе, понимая себя. Работать должны психологи с детьми. Более того, со взрослыми сегодня, очевидно, нужно тоже работать»,- сказал Петров.

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