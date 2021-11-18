Что такое постковидный синдром и как живут с ним переболевшие

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 ноября 2021, 18:16 Источник: Новая газета

Термины Post-COVID-19 syndrome и Long COVID в лексиконе западных медиков начали появляться еще в 2020 году. Пациенты говорят о похожих симптомах: ухудшение памяти, бессонница, тошнота, рвота, судороги, искажение запахов и вкусов. Волосы выпадают, меняется гормональный фон…



Кто-то называет это хроническим ковидом. У Елены Преображенской из Саратова его обострение диагностировали четыре раза в течение года. — Впервые я заболела в феврале 2020-го, — рассказывает Елена. — Государственная медицина меня почти сразу с больничного выпихнула, дальше меня тянул врач в частной клинике. Желудок и кишечник вылетели сразу. Потом начались проблемы с сердцем. Вроде бы я вылечилась, но в октябре 2020-го снова диагностировали ковид. Одышка, кашель, скачки давления и температура никак не прекращались. Запахи все для меня изменились. Врач раз в месяц отправляла меня на анализы — и с каждым разом они ухудшались. Сначала медленно, потом — как обвал начался. Скачет сахар, щитовидка расстроилась совершенно. В феврале 2021 года я заболела в третий раз, в июне — в четвертый. В итоге я получила диабет II типа, началось образование кист в щитовидной железе.



Другие пациенты жалуются на потерю памяти, на дичайшую слабость, на эмоциональную лабильность — хочется, говорят, плакать. На панические атаки, нарушения сна, колебания давления, колебания пульса. Расстройства нервной системы — самая частая жалоба «постковидников». В общей сложности в группах «постковидников» насчитали 200 симптомов болезни. Врачи часто относятся к таким жалобам несерьезно, считают пациентов истериками, ипохондриками. Больничные людям с такими состояниями дают максимум на 14 дней, а самочувствие за это время не улучшается. И работать люди не могут, они вынуждены увольняться. Инвалидность? А кто ее даст? К психиатру после ковида никто за инвалидностью не пойдет, это ж приговор. В неврологии для инвалидности один критерий: паралич. Нет паралича — нет инвалидности.



ВОЗ классифицировала это как «Состояние после COVID-19 неуточненное». В России пациенты хотят, чтобы и наш Минздрав признал постковидный синдром проблемой, чтобы страдающих от него людей не называли больше симулянтами, истериками, ипохондриками. На сайте change.org с сентября висит петиция: «Требуем разработать стандарт лечения постковидного синдрома с описанием всех его симптомов». Но пока к петиции присоединись всего 36 тысяч человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости