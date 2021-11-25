RT опубликовал видео с места аварии на шахте в Кузбассе

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25 ноября 2021, 15:05 Источник: RT

Фото с места происшествия, Kemerovo Region Government/Globallookpress.com

СМИ опубликовали снятое коптером видео с места аварии на шахте «Листвяжная» в поселке городского типа Грамотеинский города Белово Кемеровской области. В результате происшествия погибли 11 человек, еще 45 рабочих отравились продуктами горения.

На кадрах можно заметить автомобили скорой помощи, МЧС и пожарных. Сотрудники спецслужб активно проверяют место происшествия.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что поисковые работы в шахте временно приостановлены из-за угрозы взрыва. Также эту информацию подтвердил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он уточнил, что на месте ЧП концентрация метана превысила 6%, а окиси углерода - 0,25%, такие показатели говорят о ее взрывоопасности.

По его словам, за медпомощью обратились 60 человек, не менее 38 из них госпитализировали. Глава региона уточнил, что фамилии погибших и 35 человек, которые до сих пор находятся под землей, установлены. Цивилев пообещал оказать их родственникам любую помощь.

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