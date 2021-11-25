Источник в экстренных службах сообщил об 11 погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что количество погибших при задымлении и взрыве в шахте «Листвяжная» в поселке городского типа Грамотеинский города Белово Кемеровской области увеличилось до 11 человек.
Собеседник уточнил, что пострадали 45 горняков, из них двое находятся в тяжелом состоянии, 43 человека - в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизням нет. По его словам, у всех диагностировали отравление продуктами горения.
Также в пресс-службе МЧС рассказали, что в настоящее время на поверхность из шахты выведено 239 человек. Работа шахты приостановлена. Поисковая операция продолжается, уже обследовано 20 км подземных выработок.
«Специалистами определены точки нахождения горноспасателей»,- добавили в ведомстве.
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