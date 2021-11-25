Число погибших при задымлении в шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до девяти

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2021, 11:33 Источник: ТАСС

Фото с места происшествия, МЧС РФ

Администрация Кемеровской области сообщила о девяти погибших при задымлении и взрыве в шахте «Листвяжная». Инцидент произошел около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово.

«По последним данным, … подняты на поверхность 237 человек»,- говорится в сообщении.

В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки (154 человека личного состава), на поверхности 30 единиц техники. Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая.

В больницы доставлено 43 человека, из них 4 - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. На момент ЧП в шахте находились 285 рабочих.

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости