Работник шахты «Листвяжная» в Кузбассе Алимов рассказал, что его младший брат выжил по счастливой случайности

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25 ноября 2021, 12:38 Источник: RT

уголь, фото: pixels.com

Работник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Николай Алимов рассказал, что его младший брат в момент ЧП был в первой смене. По словам горняка, он сейчас в отпуске, а его родственник не пострадал по счастливой случайности.

«У меня брат младший был в первой смене. На пять минут бы раньше приехал на первом автобусе - сейчас бы тоже, наверное, я не узнал, где он: живой, неживой»,- поделился мужчина с RT.

Николай уточнил, что многие работники отравились угарным газом, «кто совсем тяжело, кто полегче». Он добавил, что коллеги с легким отравлением «чувствуют себя более-менее».

Собеседник отметил, что шахтеры, которые были рядом с местом аварии, успели достать несколько человек до того, как они могли задохнуться.

Ранее сообщалось, что при задымлении в шахте в Кузбассе погибли 11 человек. Источник в экстренных службах рассказал, что пострадали 45 горняков, из них двое находятся в тяжелом состоянии, 43 человека - в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизням нет. У всех диагностировали отравление продуктами горения.

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