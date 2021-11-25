В России выявили более 33,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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25 ноября 2021, 11:42

медик, фото: Иван Макеев/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 9 468 189 человек. Темп прироста по стране снизился до 0,36%.

«За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 3349, Санкт-Петербурге – 1538, Московской области – 1483, Самарской области – 1215 и Краснодарском крае – 790.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что четвертая волна пандемии в России пока не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато.

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