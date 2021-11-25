Врач Поздняков сообщил о выходе России на плато четвёртой волны коронавирусной инфекции

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25 ноября 2021, 10:29 Источник: РИА Новости

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что четвертая волна новой коронавирусной инфекции в России пока не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато.

«Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости»,- пояснил он.

Поздняков добавил, что это можно понять по количеству выявленных случаев, а не по уровню смертности, поскольку при коронавирусе летальный исход может наступить не быстро, например, среди умерших будут люди, которые тяжело заболели 2-3 недели назад.

«Эту волну мы прошли тяжело, в целом, не легче, чем предыдущую, летнюю … По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам»,- продолжил медик.

Он отметил, что это «естественный ход событий, на который в определенной мере влияет процесс вакцинации».

Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила об опасности самоликвидации дельта-штамма коронавируса в России.

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