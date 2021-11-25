Биолог Баранова заявила об опасности самоликвидации дельта-штамма коронавируса в России

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25 ноября 2021, 07:36 Источник: Лента.ру

медик, фото: PPI/Global Look Press

Профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что в России практически невозможна «самоликвидация» дельта-штамма новой коронавирусной инфекции, как это произошло в Японии.

«Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит их хуже берет вакцина»,- высказала она.

Баранова пояснила, что если дельта-штамм «сам по себе сдохнет», а другие мутации «обрадуются и придут», то от этого, возможно, станет гораздо хуже.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ сообщил, что в Японии снизилась заболеваемость COVID-19 после того, как дельта-штамм самоликвидировался.

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