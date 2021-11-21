Профессор-генетик Итуро Иноуэ сообщил о самоликвидации дельта-штамма COVID-19 в Японии и снижении заболеваемости

Аргументы Недели → В мире 13+

21 ноября 2021, 13:58

Ludek Perina, globallookpress.com

В Японии заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. Издание Japan Times написало о самоуничтожении коронавируса и снижении числа новых случаев заболевания со ссылкой на профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ.

Профессор-генетик считает, что разновидность COVID-19 дельта-штамм во время пятой волны самоликвидировалась из-за постоянных мутаций, которые его «сломали». По версии ученого, дельта-штамм в Японии накопил такое количество мутаций в белке nsp14, который выполняет функцию по защите вирусной РНК от разрушения, что вирус при попытке исправить ошибки стал дефектным, утратив способность к репликации.

По мнению Итуро Иноуэ, заболеваемость в его стране могла пойти на убыль благодаря высокому уровню вакцинации и соблюдению защитных мер от инфекции нового типа.

Полностью вакцинированы от ковида 75,7% жителей Японии.

Еще недавно в Японии выявляли суточный прирост новых заболевших ковидом в 26 тысяч. В последние дни диагностируют около 200 новых случаев заражения. 7 ноября впервые за 15 месяцев в Японии не было зафиксировано ни одного случая смерти от ковида.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости