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Профессор-генетик Итуро Иноуэ сообщил о самоликвидации дельта-штамма COVID-19 в Японии и снижении заболеваемости

, 13:58

Профессор-генетик Итуро Иноуэ сообщил о самоликвидации дельта-штамма COVID-19 в Японии и снижении заболеваемости
Ludek Perina, globallookpress.com

В Японии заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. Издание Japan Times написало о самоуничтожении коронавируса и снижении числа новых случаев заболевания со ссылкой на профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ.

Профессор-генетик считает, что разновидность COVID-19 дельта-штамм во время пятой волны самоликвидировалась из-за постоянных мутаций, которые его «сломали». По версии ученого, дельта-штамм в Японии накопил такое количество мутаций в белке nsp14, который выполняет функцию по защите вирусной РНК от разрушения, что вирус при попытке исправить ошибки стал дефектным, утратив способность к репликации.

По мнению Итуро Иноуэ, заболеваемость в его стране могла пойти на убыль благодаря высокому уровню вакцинации и соблюдению защитных мер от инфекции нового типа.
Полностью вакцинированы от ковида 75,7% жителей Японии.

Еще недавно в Японии выявляли суточный прирост новых заболевших ковидом в 26 тысяч. В последние дни диагностируют около 200 новых случаев заражения. 7 ноября впервые за 15 месяцев в Японии не было зафиксировано  ни одного случая смерти от ковида. 

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