Опубликованы результаты исследования вакцины против коронавируса «Спутник М»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2021, 11:09

вакцина, фото: pixels.com

Исследование вакцины для подростков против новой коронавирусной инфекции «Спутник М» показали, что она формирует клеточный и гуморальный иммунитет, но продолжительность защиты пока неизвестна. Об этом говорится в инструкции, опубликованной в реестре лекарственных препаратов.

«Иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев [от 12 до 17 лет включительно]»,- говорится в документе.

Уточняется, что защитный иммунный ответ после вакцинации «Спутником М» может возникать не у всех, как и при иммунизации другими препаратами. Например, он может не развиться у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и у пациентов с иммунодефицитом. В инструкции предупредили, что прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности.

Отмечается, что использовать «Спутник М» при беременности можно лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-х недель. Из инструкции следует, что опыта клинического применения вакцины у беременных нет, но при исследовании на животных не установлено отрицательное влияние на течение беременности и пренатальное развитие потомства. Также пока нет данных, выделяется ли препарат с молоком матери.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило о регистрации 24 ноября вакцины «Спутник М». Ей будут прививать подростков от 12 до 17 лет с разрешения родителей.

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об особенностях детской вакцины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости