Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2021, 10:32

Десятки миллионов людей сдвинулись с насиженных мест. Они идут в Соединенные штаты из Латинской Америки, из стран Карибского бассейна. Двигаются в Европу из Африки и из Ближнего и Среднего Востока или из Азии. Мы наблюдаем новое великое переселение народов, наложившееся на такую замечательную ситуацию, как глобализация. Ещё каких-нибудь 20-30 лет назад нельзя было даже представить, что вы можете в центре любых джунглей, пустыни или гор сесть на самолёт и через несколько часов оказаться в любой западной столице. А сегодня это норма.



О том, что поток беженцев хлынет в Европу было понятно уже в 2011 году, когда Каддафи ещё отбивался от нападок. Американцы разворошили Ирак, Ливию, Афганистан - и вот результат. В 2015 году количество беженцев перевалило за миллион.



Зачем американцы вообще лезут на Восток? Они привыкли так жить. Это смесь крестоносца, конкистадора, миссионера, чего хотите, только в политическом ключе. Они от этого балдеют. А параллельно там крутятся очень большие деньги. Примерно 2,5-3 триллиона долларов улетело только на Афганистан. Да в этом Афганистане всё население обогатилось бы и озолотилось, если бы они эти деньги тупо роздали. Но их же разворовали. Где-то 75-80% денег, выделяемых практически на любые западные проекты, разворовываются теми, кто их выделяет и теми, кто получает, а из остатка 90% разворовывают местные власти.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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