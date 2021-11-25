В Москве начали проверку из-за видео со справлением блогером нужды на стенд с фото ветерана ВОВ

Полицейские начали проверку после публикации видеоролика, на кадрах которого блогер справил нужду на стенд в Измайлово, где размещена фотография ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе МВД.
«По факту публикации в сети о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство»,- пояснили в ведомстве.
Организованы мероприятия по выявлению личности нарушителя с последующим привлечением его к установленной законом ответственности.
Также прокуратура поручила провести проверку следственному комитету.
Отмечается, что видео в stories своего Instagram разместил блогер под ником ogm4tt_aka_bamperone.
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