В Москве начали проверку из-за видео со справлением блогером нужды на стенд с фото ветерана ВОВ

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25 ноября 2021, 10:44 Источник: АГН "Москва"

полиция, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Полицейские начали проверку после публикации видеоролика, на кадрах которого блогер справил нужду на стенд в Измайлово, где размещена фотография ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе МВД.

«По факту публикации в сети о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство»,- пояснили в ведомстве.

Организованы мероприятия по выявлению личности нарушителя с последующим привлечением его к установленной законом ответственности.

Также прокуратура поручила провести проверку следственному комитету.

Отмечается, что видео в stories своего Instagram разместил блогер под ником ogm4tt_aka_bamperone.

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